Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar
|04 Nisan 2020 16:40
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor.
"KOMŞU KÖYE GİDİP SU ALIP ÇIKACAK, MECBUREN GERİ DÖNECEĞİZ"
İzin belgesi olmayanlar için Göçbeyli mahallesine komşu olan ve Kocaeli sınırında bulunan mahallelere geçişe de izin verilmiyor. Göçbeyli mahallesinde ikamet eden Aydoğan Kaya, "Ben bu köyde oturuyorum. Diğer köye gidiyordum. Bu köye içme suyu almak için gidiyordum. Kapalı olduğu için mecburen geri döneceğiz. Başka çaresi yok. Komşu köye gidip su alıp çıkacaktım ben. Sınır burası. Mecburen. Kanunlara uyacağız" şeklinde konuştu.
Göçbeyli mahallesi yolunu kullanarak Kocaeli'ne gitmek isteyen bir vatandaş da jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İkameti Kocaeli'nde bulunan ve İstanbul'a annesini ziyarete gelen vatandaşın ikametgahı jandarma ekipleri tarafından sorgulandı. Sonrasında o kişinin geçişine izin verildi.
Jandarma ekipleri durdurdukları araçlarda sürücü ve yolculara 'sağlığınız için evde kalın' uyarısında da bulunuyor.
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