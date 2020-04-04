Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|04 Nisan 2020 17:00
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Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.
Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.
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