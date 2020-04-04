1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 04 Nisan 2020 17:00
Yazdır
Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı
04 Nisan 2020 18:04		 ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 17:06
İngiltere'de son 24 saatte 708 kişi hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 16:09		 İtalya'da Başbakanı'nın yakın koruması hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 16:06
İspanya'da OHAL 26 Nisan'a kadar uzatıldı
04 Nisan 2020 15:44		 Dünya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
04 Nisan 2020 13:36
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
04 Nisan 2020 10:12		 Trump ile aynı ortamda bulunacaklara koronavirüs testi şartı
03 Nisan 2020 22:31
Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu
03 Nisan 2020 22:28		 İletişim Başkanlığı, dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
03 Nisan 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti17:53 - Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı17:48 - Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek17:43 - İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!17:37 - Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi17:32 - Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
17:27 - Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu17:22 - Maske ve dezenfektan sipariş etti, bitki çayı geldi17:17 - Maske, Kovid-19'un nefes yoluyla yayılmasını kırıyor17:13 - Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi17:09 - 'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma17:06 - ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti17:04 - Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı17:00 - Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 6
kendine çay demlemek 1
sabahattin ali 2
corona virüs vaka sayısı 1
kıyas faturası 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
ilkokul numaramız 1
japon balığı 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam