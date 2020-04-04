ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
|04 Nisan 2020 17:06
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi.
Dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.
- ABD'de salgının merkezi New York
Öte yandan ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.
New York eyaletinde dün 92 bin 743 olan vaka sayısı 10 bin 426 artışla bugün 103 bin 169'a çıkarken, New York'u 29 bin 895 vakayla New Jersey, 12 bin 744 vakayla Michigan takip ediyor.
Can kaybı bakımından da New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.
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