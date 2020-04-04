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Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Hakkari'de İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı destekle 36 keçi sahibi olan Selahattin Ölmez, 2 yıl da hayvanlarının sayısını 100'e çıkardı.
 04 Nisan 2020 17:32
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Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Hakkari'de devletin sağladığı destekler sayesinde sürü sahibi olan eski hükümlü Selahattin Ölmez, köyünde besicilik yaparak hayata tutunuyor.

İşlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Ölmez, tahliye olduktan sonra merkeze bağlı Geçimli köyünde hayvancılık yapmaya karar verdi.

Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran Ölmez, hibe desteği almaya hak kazandı.

Kendisine verilen 25 bin 700 liralık hibe desteğiyle 36 keçi alan Ölmez, iki yılda hayvanlarının sayısını 100'e çıkardı.

Zamanının büyük bölümünde hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgilenen Ölmez, gözü gibi baktığı hayvanların sayısını artırarak işini büyütmeyi hedefliyor.

Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülere yönelik proje kapsamında hibe desteğinden yararlanmak için başvuru yaptığını söyledi.

Devletin başvurusunu kabul etmesiyle hayallerinin gerçekleştiğini anlatan Ölmez, şöyle konuştu:

"Verilen destekle 36 küçükbaş hayvan aldım. Bu sayıyı şu ana kadar 100'e çıkarttım. Geçimimizi bu hayvanlara bakarak sağlıyoruz. Hayvanlara özenle bakıyoruz. Bu sayıyı ileride daha da artırmayı hedefliyorum. Sabah keçilere saman verdikten sonra sürüyü dağa otlatmaya götürüyorum. Keçileri akşam saat 5 gibi tekrar köye getiriyorum. İşimiz her gün bu şekilde devam ediyor. Hayvancılık zor da olsa keyifle yapıyorum. Bu işe sahip olduğum için mutluyum. Aileme bu iş sayesinde bakıyorum. Bana destek sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ise il müdürlüklerince hayata geçirilen projelerin özellikle dezavantajlı kişilere ekonomik anlamda önemli katkı sağladığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin projeler sayesinde iş arayan konumundan işveren haline geldiğini vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımız desteklerle hem kendi işini kuruyor hem de birçok kişiye iş imkanı sağlıyor. Desteklerden faydalanan vatandaşlarımızın iş sahibi olduklarını gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Engelli ve eski hükümlülerimizi detaylı bilgi edinmeleri için kurumumuza davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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