Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını anımsatan Selvi, şunları kaydetti:

"Sürekli evde kalmak yaşlıların günlük faaliyetlerini kısıtladığı gibi uykularında da bozulmalara yol açabilir. Çünkü yaş ile birlikte uyku da değişir. Bu yüzden özellikle yaşlıların düzenli uyumaları gerekiyor. Ayrıca ek hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kötü uyku alışkanlıkları da uykunun bozulmasına neden olur. İleri yaşlarda uyku bozuklukları kronikleşerek kişinin ızdırabına neden olabilir. Yaşlananlarda uykuya geçmek zorlaşır. Gece sık uyanırlar, tekrar uykuya dalmakta zorlanırlar. Yatakta geçen süre uzadıkça uykuda geçen süre kısalır. Gündüz uyuklamaları da artar. Daha erken uyurlar ancak bu kez gecenin ilk yarısında uyanırlar."

"Uyku bozukluklarının mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor"

Gündüz aşırı uykululuk nedeniyle düşme ve yaralanma riskinin yüzde 40 arttığını belirten Selvi, yasın ilerlemesiyle osteoporoz veya baska nedenlerden dolayı kemiklerin cabuk kırılabileceğine dikkati çekti.

Bu kırıkların onarılması ve iyilesmesi giderek zorlastıgından uzun yıllar yataga baglı kalmamak ya da bir baskasına bagımlı olarak yasamamak icin dusmemeye de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Selvi, "İleri yaşlarda uyku bozukluğu dikkat ve konsantrasyonu bozar, unutkanlığı da artırır. Ayrıca alzaymır gibi bunama hastalıklarında surec uykusuzluk ile daha hızlı seyretmeye ve kotulesmeye baslar. Bu yüzden uyku bozukluklarının mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor." dedi.

Yaşlılarda iyi uykunun 7 altın kuralı

Yaşlılarda iyi uyku için 7 kurala dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Selvi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akşam çok erken uyumayın ve biraz oyalanıp geceleyin uyuyun. Çünkü akşamın ilk saatlerinde uyumak daha gece olmadan uyanmaya neden olur. Çok yorulmadıysanız gündüz uyumak ve kestirmek için kendinizi zorlamayın. Çünkü gündüz uykusu gece uyumanızı engelleyecektir. Uykunuz gelmeden de yatağa girmeyin. Çünkü yatakta uykuyu beklemek huzursuzluğa neden olur ve huzursuzluk da sizi uyutmaz. Yine uykunuz gelmediyse yatakta oyalanmayın. Mümkünse yataktan çıkın ve başka bir odaya geçerek, kitap okuyun ve uykunuzun gelmesini bekleyin.

Sabah mutlaka perdeleri açın ve bahçe ya da balkona çıkarak en az yarım saat güneş ışığı alın. Çünkü güneş ışığı beyninizdeki saati yeniden kuracak ve uykunuzu da uyanıklığınızı da düzenleyecektir. Televizyondan gelen ışık bu saati kurmak için yeterli değildir. Ayrıca doktor tavsiyesi olmadan da ilaç kullanmayın. Verilen uyku ilaçlarını da tam zamanında kullanmaya özen gösterin. Son olarak akşamları demli çay ya da kahve tüketmeyin ve uyku ile son yemek arasında en az 2 saat olsun."