1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek

İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilmesi ve güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının kararlaştırıldı.
 04 Nisan 2020 17:48
Yazdır
Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikametleri il dışında olanların, ikinci bir emre kadar yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engelleneceği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, şehirler arası seyahate ilişkin, "Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş çıkış yapabileceklerdir" hükmü uyarınca özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının kamu görevi yaptığına dair kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

- Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi kurulacak

Kurum ve kuruluşların maske gibi ihtiyaçlarının kendi kurumları tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleriyle beraber seyahat etmeleri durumunda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, valilik bünyesinde Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi kurularak il sağlık müdürlükleriyle koordineli çalışmalarının sağlanmasına karar verilmiştir." bilgisi de verildi.

- İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilecek

İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilmesi ve güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada alınan diğer kararlar şöyle paylaşıldı:

"İnfaz yasası doğrultusunda ceza ve tutukevlerinden tahliyelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına ve bu kişilerin seyahat izin belgelerinin valilikler ve kaymakamlıklarca düzenlenmesine, Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikameti il dışında olan vatandaşların ikinci bir emre kadar mevcut yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkmalarının engellenmesine karar verilmiştir."

Sahada çalışarak 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan riskli vatandaşlara gıda, evrak ve para götüren ekiplerin mümkün olduğunca ev içlerine girmemesi, sosyal izolasyon mesafesini koruyarak teslimat yapması, evden eve geçişlerde eldiven değiştirilmesi veya eldivenlere dezenfektan sıkılarak temizlenmesi, resim çektirirken sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde Kovid-19 dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine götürülmelerine izin verilmesine, ilgili genelgenin A bölümü 3/F maddesi gereğince giriş çıkışları sınırlandırılan, ilimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilmesine, ilimizde ikametgahı bulunup zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle başka illerde bulunan kişilerin terhis olması durumunda, ilimizdeki birinci derece akrabalarınca alınmaları için (2 kişiyi geçmeyecek ve en kısa sürede ilimize dönmesi kaydıyla) ilgili kişilere kaymakamlık seyahat izin komisyonu tarafından seyahat izin belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı
04 Nisan 2020 18:17		 Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?
04 Nisan 2020 18:13
Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
04 Nisan 2020 17:53		 Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı
04 Nisan 2020 16:48		 Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak
04 Nisan 2020 16:44
Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
04 Nisan 2020 16:34		 Tekirdağ'da ilçe ve mahalleler arası toplu ulaşım yasaklandı
04 Nisan 2020 16:03
Türkiye, kitlesel tedbirlerde Avrupa'dan erken davrandı
04 Nisan 2020 15:40		 Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor
04 Nisan 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti17:53 - Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı17:48 - Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek17:43 - İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!17:37 - Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi17:32 - Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
17:27 - Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu17:22 - Maske ve dezenfektan sipariş etti, bitki çayı geldi17:17 - Maske, Kovid-19'un nefes yoluyla yayılmasını kırıyor17:13 - Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi17:09 - 'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma17:06 - ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti17:04 - Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı17:00 - Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
puhahahaha 1
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
peru'da corona tedbiri 1
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
japon balığı 1
fenerbahce'nin gol müzikleri 3
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 5
lgbt 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam