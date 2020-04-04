1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
 04 Nisan 2020 17:53
Yazdır
Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.

Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı
04 Nisan 2020 18:17		 Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?
04 Nisan 2020 18:13
Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek
04 Nisan 2020 17:48		 Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı
04 Nisan 2020 16:48		 Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak
04 Nisan 2020 16:44
Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
04 Nisan 2020 16:34		 Tekirdağ'da ilçe ve mahalleler arası toplu ulaşım yasaklandı
04 Nisan 2020 16:03
Türkiye, kitlesel tedbirlerde Avrupa'dan erken davrandı
04 Nisan 2020 15:40		 Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor
04 Nisan 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti17:53 - Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı17:48 - Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek17:43 - İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!17:37 - Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi17:32 - Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
17:27 - Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu17:22 - Maske ve dezenfektan sipariş etti, bitki çayı geldi17:17 - Maske, Kovid-19'un nefes yoluyla yayılmasını kırıyor17:13 - Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi17:09 - 'Seçimini etkilemeye yönelik istihdam' iddiasına soruşturma17:06 - ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti17:04 - Çorum ve Gümüşhane'de birer köy karantinaya alındı17:00 - Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
kıyas faturası 2
kendine çay demlemek 1
hoş geldin covid-19 partisi 6
ilkokul numaramız 1
bu konuda konuşmak istemiyorum 2
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam