Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
|04 Nisan 2020 17:53
|Yazdır
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi.
Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.
Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı
04 Nisan 2020 18:17
|Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?
04 Nisan 2020 18:13
|Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek
04 Nisan 2020 17:48
|Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
|Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı
04 Nisan 2020 16:48
|Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak
04 Nisan 2020 16:44
|Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
04 Nisan 2020 16:34
|Tekirdağ'da ilçe ve mahalleler arası toplu ulaşım yasaklandı
04 Nisan 2020 16:03
|Türkiye, kitlesel tedbirlerde Avrupa'dan erken davrandı
04 Nisan 2020 15:40
|Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor
04 Nisan 2020 15:36