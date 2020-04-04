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KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti

KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti
 04 Nisan 2020 18:00
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KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. S. D., Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M. S. D. hayatını kaybetti.

Tedavisi sonuç vermeyen M. S. D., memleketi Çaykara'da toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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