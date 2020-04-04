KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti
|04 Nisan 2020 18:00
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. S. D., Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören M. S. D. hayatını kaybetti.
Tedavisi sonuç vermeyen M. S. D., memleketi Çaykara'da toprağa verildi.
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