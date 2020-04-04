1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı

Almanya'da 1 günde 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 158'e, toplam vaka sayısı ise bin 778'e ulaştı.
 04 Nisan 2020 18:04
Yazdır
Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı

Almanya'da 1 günde 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı bin 158'e, toplam vaka sayısı ise bin 778'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da 1 günde 103 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının bin 158'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, ülkede bir günde 6 bin 82 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısının 85 bin 778'e çıktığı aktarıldı.

Korona vakasının en çok rastlandığı eyalet 21 bin 908 vaka ile Bayern eyaleti olurken, ikinci sırada ise 17 bin 885 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve üçüncü sırada 17 bin 14 vaka sayısıyla Almanya'nın güney batısı olan Baden Württemberg eyaleti yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk
04 Nisan 2020 19:26		 İtalya'da son 24 saatte 681 hasta hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 19:06
Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi
04 Nisan 2020 19:00		 Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
04 Nisan 2020 18:31
ABD'de 24 saatte 1105 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 17:06		 Fransa'da 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı
04 Nisan 2020 17:00
İngiltere'de son 24 saatte 708 kişi hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 16:09		 İtalya'da Başbakanı'nın yakın koruması hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 16:06
İspanya'da OHAL 26 Nisan'a kadar uzatıldı
04 Nisan 2020 15:44		 Dünya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
04 Nisan 2020 13:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:26 - Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk19:21 - İstanbul'da tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası19:16 - Otomatik vites otomobil satışlarında artış19:11 - Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi19:06 - İtalya'da son 24 saatte 681 hasta hayatını kaybetti19:00 - Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi18:51 - Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı18:46 - İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri18:40 - 29 STK'dan ortak bildiri: Çalışanını işten çıkarma18:33 - Elektrik şirketleri çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
18:31 - Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti18:27 - 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu belli oldu18:22 - Anadolu Grubu'ndan kampanyaya 5 milyon liralık destek18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
lgbt 2
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
uşak valisinin şehir turu 4
la casa de papel 1
hoş geldin covid-19 partisi 6
puhahahaha 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam