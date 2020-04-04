İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü
|04 Nisan 2020 18:09
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisinin yaptığı çalışmaya göre, 2-6 Mart arasında İstanbulluların yüzde 75,1'i günlük dışarı çıkarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaşanmasının ardından 23-27 Mart tarihlerinde bu oran yüzde 16,1'e düştü.
İBB'den yapılan açıklamada, İBB İstanbul İstatistik Ofisinin martta koronavirüs vakalarının görülmeye başlamasından önce ve sonra kentte ortalama kaç kişinin evinden dışarı çıktığını tahmin eden bir araştırma yaptığı belirtildi.
Araştırmada, İBB Ulaşım Ana Planı verisi ve modelinden yola çıkılarak Ulaşım Yönetimi Merkezinin (UYM) 947 dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet verilerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, çalışmayla toplu taşıma ve özel araç kullanan kişi sayısı ile yaya hareketliliğinin tahmin edildiği anlatıldı.
Açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinden önce 2-6 Mart arasında, hafta içi İstanbul'da yaşayanların yüzde 75,1'inin günlük dışarı çıktığı, bu oranın koronavirüs vakalarının yaşanmaya başlamasının ardından 23-27 Mart arasında yüzde 16,1'e düştüğü ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin sokağa çıkmaya devam ettiği kaydedildi.
Sokağa çıkmaya devam edenlerin ciddi risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, Kovid-19 vaka sayısıyla ilgili bilgiler verildi.
- İstanbullular toplu taşıma yerine özel araç tercih etti
Araştırmada dikkati çeken bir hususun da İstanbulluların araç tercihi olduğu belirtilen açıklamada, koronavirüs vakalarından önce İstanbulluların yüzde 15,2'sinin dışarıya özel araçlarıyla çıktığı, vakalardan sonra yüzde 54'ünün özel araç tercih ettiği, toplu taşımayı tercih edenlerin oranının vakalardan sonra yüzde 41,5'dan yüzde 20'ye düştüğü bildirildi.
Yaya olarak dışarıya çıkanların oranının ise koronavirüs vakaları öncesi yüzde 43,3 olduğu aktarılan açıklamada, vakalardan sonra bunun yüzde 26'ya gerilediğine dikkat çekildi.
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