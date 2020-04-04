Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılması ve vatandaşların hayatını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla İl Pandemi Kurulunca bazı tedbirler alındığı bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla Kovid-19 vaka sayısının beklenenden fazla görüldüğü ifade edilen açıklamada, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 15 gün süreyle ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlar ile emniyet ve jandarma ekiplerince gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Adana Valiliğinin açıklamasında ayrıca, Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve "Mısır Çarşısı" olarak bilinen yerin, vatandaşların yoğun giriş çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına yarın saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle kapatılması kararı alındığı kaydedildi.