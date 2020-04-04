Elektrik şirketleri çalışma saatlerinde değişiklik yaptı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Acil eylem planını devreye alan BEDAŞ, Müşteri Operasyon Merkezlerinde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm MÜHİM'lerin, 12.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği vurgulandı.

Küresel bir salgına dönen yeni tip koronavirüse karşı önlem alarak, acil eylem planını devreye sokan şirketin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"CK Enerji Boğaziçi Elektrik, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi. Görevli Tedarik Şirketi olarak 4,3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmasını da başlatmıştı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, müşterilen fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak MÜHİM'lere gelmeye devam ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizin fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Bakal, ayrıca "ckbogazici.com.tr " sitesinden ve CK Boğaziçi mobil uygulaması kullanarak da kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapılabileceğini kaydetti.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bağlı tüm işletme müdürlükleri, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Acil eylem planını devreye alan ÇEDAŞ, çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren, Genel Müdürlük, tüm işletme müdürlükleri ve ilçe işletme şefliklerinde 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verilecek.

Ayrıca, ÇEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden "www.cedas.com.tr" web sitesi, "ALO 186 çağrı merkezi" ve "0552 186 0 186 WhatsApp ihbar hattı" üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu arada, ÇEDAŞ, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtıyor. Şirket, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, 1 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren Sivas, Tokat ve Yozgat'taki il merkezlerinde bulunan MÜHİM'lerin, 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatlerinde hizmet vereceği vurgulandı.

Ayrıca, şehir merkezi dışında bulunan MÜHİM'lerin de 12.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

Küresel bir salgına dönen virüse karşı önlem alarak acil eylem planını devreye sokan şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirket zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçmiştir. Görevli tedarik şirketi olarak 1 milyona yakın müşteriye hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmasını da başlatmıştı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, müşterilerin, fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankalar üzerinden güvenli ve kolayca yapabildiklerini belirterek, "Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabilirler. Ayrıca 'ckcamlibel.com.tr' web sitemizden kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirler. Biz de müşterilerimize 'evde kal işlemlerini evden yap' diye seslenmek istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Bu arada, perakende elektrik satış lisansına sahip CK Enerji Çamlıbel Elektrik 850 bin müşterisine perakende elektrik satış hizmeti veriyor.