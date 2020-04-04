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29 STK'dan ortak bildiri: Çalışanını işten çıkarma

29 sivil toplum kuruluşu "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" çağrısı ile ortak bildiri yayımladı.
 04 Nisan 2020 18:40
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29 STK'dan ortak bildiri: Çalışanını işten çıkarma

29 sivil toplum kuruluşu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne vurgu yaparak, "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" çağrısı yaptı. Bildiride, "Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz." denildi.

İşte o bildiri ve imza atan STK'lar;

Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından muzdarip durumda.

İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz.

Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde.

Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor.

Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumdadır.

Ülkemiz de buna karşı topyekün mücadele veriyor.

Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır.

Bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mücadele vermektir.

Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir.

Korona virüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır.

Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır.

Bunun için Hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi.

Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü.

Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki;

"Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde"

Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir.

Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz.

El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.

Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz.

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar:

1. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

3. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

4. Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

5. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

6. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

7. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)

8. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD)

9. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

10. Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD)

11. Türk Veteriner Hekimler Birliği

12. Türkiye Barolar Birliği (TBB)

13. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)

14. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez (TESKOMB)

15. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

16. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)

17. Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)

18. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

19. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)

20. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş)

21. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

22. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)

23. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)

24. Türkiye Noterler Birliği

25. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

26. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu

27. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu

28. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

29. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
Memurlar.Net
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