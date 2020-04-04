1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.
 04 Nisan 2020 18:46
Yazdır
İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Üsküdar ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası
04 Nisan 2020 19:21		 Elektrik şirketleri çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
04 Nisan 2020 18:33
Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı
04 Nisan 2020 18:17		 Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?
04 Nisan 2020 18:13
Hatay'da ilaçlama uçağıyla havadan dezenfektan sıkıldı
04 Nisan 2020 17:53		 Bursa'da İKM'lerin izolasyonu için yurt tahsis edilecek
04 Nisan 2020 17:48
Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27		 Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı
04 Nisan 2020 16:48
Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak
04 Nisan 2020 16:44		 Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor
04 Nisan 2020 16:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:26 - Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk19:21 - İstanbul'da tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası19:16 - Otomatik vites otomobil satışlarında artış19:11 - Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi19:06 - İtalya'da son 24 saatte 681 hasta hayatını kaybetti19:00 - Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi18:51 - Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı18:46 - İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri18:40 - 29 STK'dan ortak bildiri: Çalışanını işten çıkarma18:33 - Elektrik şirketleri çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
18:31 - Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti18:27 - 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu belli oldu18:22 - Anadolu Grubu'ndan kampanyaya 5 milyon liralık destek18:17 - Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı18:13 - Bedelli askerler terhis oldukları ilden ayrılabilir mi?18:09 - İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü18:04 - Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı18:00 - KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoş geldin covid-19 partisi 6
puhahahaha 1
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
ilkokul numaramız 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 5
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam