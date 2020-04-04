İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.
|04 Nisan 2020 18:46
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yeri ziyaretleri yaparak uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp vatandaşları gerek telefonla arayarak gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Üsküdar ve Fatih'te esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında, esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.
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