Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
|04 Nisan 2020 18:51
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasıyla, Düzce ile Sakarya arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlarla sınırlı kalmadı, ara güzergahlar ve köy geçişleri de ulaşıma kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Büyükşehir olan Sakarya ile Düzce sınırında da jandarma ve polis ekipleri güzergahlar üzerinde önlemleri aldı.
Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlar arasında değil, ara yollarda da alındı. Köy yollarına da jandarma tarafından kontrol noktaları kuruldu.
YOL KAYALARLA KAPATILDI
Düzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem de alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ilçesini birbirine bağlayan az bilinen bir yol olan Yeşilyayla köyünün yolu kayalarla kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüler, yoldaki kaya parçaları ve emniyet şeritlerini görünce şaşırdı. Yoldan geçmek zorunda olanlar geri dönüp, alternatif güzergahlara yöneldi.
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