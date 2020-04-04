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Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi

Koronavirüs nedeniyle karantina ilan edilen Yeni Zelanda'da, evinden iki kilometre uzaklıktaki dağlık bir alanda bisiklet sürerken yakalanan Sağlık Bakanı David Clark özür diledi.
 04 Nisan 2020 19:00
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Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, dağ bisikleti yapmak için Dunedin kentindeki evinden iki kilometre uzaklıkta bulunan bir parka gittiği sırada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Üzerinde, Clark'ın fotoğrafının yer aldığı minibüsün fotoğrafını çeken vatandaş bunu yerel medyaya servis etti. Haberin yayılmasının ardından David Clark, yolculuğu doğruladı ve dağ bisikleti yapmak için orada olduğunu kabul etti.

Bakan, "Bu, günışığı varken biraz egzersiz yapmak için tek şansımdı. Yol zorlayıcı değildi, ayrıca aileler ve yayalar tarafından da büyük ölçüde kullanılıyordu. Yüksek riskli egzersizler için doğru bir zaman olmadığını biliyorum. Kimseye, konuyu hafife alıyormuşum gibi bir izlenim vermek istemem. Bu, bazı egzersizleri yeni-normal rutinimize nasıl dahil edeceğimi dikkatlice düşünmem için bir uyarı oldu" dedi.

David Clark, hareketinin tepki çekmesi ve kötü örnek teşkil etmesi üzerine, Başbakan Jacinda Ardern'i arayarak özür diledi.

Ardern, "Bakanlardan beklentim, Yeni Zelandalıların uymasını istediğimiz standartları belirlemeleridir. İnsanlar, eğer ihtiyaçları varsa dışarı çıkıp temiz hava alabilir ve arabayla kısa mesafelere gidebilir. Ancak insanlardan, yüksek yaralanma riski içeren aktivitelerden kaçınmalarını istedik ve Bakan da bu talimatlara uymalıydı" ifadelerini kullandı.

SAYI 1000'E YAKLAŞTI

Yeni Zelanda'da Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 33 bin Yeni Zelandalıya uygulanan testler sonucunda 950 kişinin Kovid-19'a yakalandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle hastalananlardan 10'unun ülke genelindeki hastanelerde tedavi altında olduğunu, 127 kişinin de tamamen iyileştiğini belirtti.

Ülkede uygulanan zorunlu haller dışındaki sokağa çıkma yasağının işe yaradığını ve yeni vaka sayısının dengelenmeye başladığını söyleyen Bloomfield, '"Bu iyi, cesaret verici ama iki ya da üç gün sonra da bir düşüş olduğunu görmek istiyorum. Bu sürede düşüş olduğu kanıtlanırsa, sonraki günlerde de vaka sayıları her gün düşmeye devam eder." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un yayılmasına karşı 25 Mart'ta OHAL ilan edilen ve dört hafta süreyle zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle 29 Mart'ta 70'li yaşlardaki bir kadın kaybetmişti.
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