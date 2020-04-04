İtalya'da son 24 saatte 681 hasta hayatını kaybetti
|04 Nisan 2020 19:06
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İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 681 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 15 bin 362'ye, vaka sayısı ise 124 bin 632'ye yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 681 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 15 bin 362'ye yükseldiği açıklandı. Salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıktığı ülkede 4 bin 805 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 124 bin 632'ye yükseldiği bildirildi.
Öte yandan korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart'ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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