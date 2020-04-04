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Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk

Rusya'da virüse yakalananlardan 235'i çocuk
 04 Nisan 2020 19:26
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Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk

Rusya, Belarus, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile virüse karşı alınan önlemler artıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Müdürü Anna Popova, vakaların yüzde 25'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Günde 37 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığına dikkati çeken Popova, vakaların 235'nin çocuk olduğunu dile getirdi.

4 bin 731 vakanın bulunduğu Rusya'da, salgın nedeniyle 43 kişi yaşamını yitirmişti.

- Belarus'ta ölü sayısı 5'e çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 1 artarak 5'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 394 hastanın tedavi altında tutulduğu, 46 kişinin de taburcu edildiği aktarıldı.

- Kazakistan'da vaka sayısı 525 oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 25 artarak 525'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 5 olduğu, iyileşen sayısının 1 artarak 36'ya ulaştığı ifade edildi.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, 216 vakanın bulunduğu başkentte 5 hastanın durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Salgın ülkenin tüm bölgelerine yayılırken, üçüncü büyük şehir Çimkent'te bugün itibarıyla karantina uygulamaya başlandı.

Bu kapsamda şehre giriş ve çıkışlar yasaklandı, tüm işletme ve kuruluşların faaliyetleri askıya alındı, parklar, dinlenme yerleri ve halka açık tüm mekanlar kapatıldı.

Dolmuş seferleri yasaklanırken, otobüslerin akşam 19.00'a kadar çalışmasına izin verildi.

Hareketi sınırlanan sakinler, sadece market, eczane, hastane ve bankaya gidebilecek.

- Moldova'da 752 vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, virüsün 161 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 752'ye ulaştığını bildirdi.

- Azerbaycan'da 521 vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahının açıklamasına göre, 78 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayı 521 oldu. Salgın nedeniyle 5 kişi ölmüş, 32 kişi de tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, bu gece itibarıyla sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye girecek.

- Özbekistan'da vaka sayısı 263'e çıktı

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü Özbekistan'da vaka sayısı 22 artarak 263'e ulaştı.

- Gürcistan'da 157 vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 1 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 157'ye çıktığı bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, salgına karşı önlemler kapsamında yurt dışından 4 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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