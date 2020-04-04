İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' ödeme yapıldı
|04 Nisan 2020 19:40
|Yazdır
İstanbul'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından 45 bin kişiye sosyal yardım ödemeleri yapıldı.
İstanbul Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde toplanan polis, jandarma ve PTT ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, dün başladıkları yardım dağıtımını bugün de sürdürdü.
Görevliler, 45 bin kişinin önceden belirlenen adreslerine giderek, bin liralık yardımları elden teslim etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla bin liralık ödeme yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor
04 Nisan 2020 21:02
|İstanbul'da tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere cezası
04 Nisan 2020 20:52
|İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı konferans yöntemiyle yapıldı
04 Nisan 2020 20:41
|Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteriler yasaklandı
04 Nisan 2020 20:36
|Kısıtlamalara rağmen 3 tır solunum cihazı Türkiye'ye ulaştı
04 Nisan 2020 20:17
|İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni koronavirüs talimatları
04 Nisan 2020 19:33
|İstanbul'da tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası
04 Nisan 2020 19:21
|İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri
04 Nisan 2020 18:46
|Elektrik şirketleri çalışma saatlerinde değişiklik yaptı
04 Nisan 2020 18:33
|Adana'nın bir ilçesi karantinaya alındı
04 Nisan 2020 18:17