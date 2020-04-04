Tarım Kredi sözleşmeli üretimde hedef büyüttü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bu yıl yaklaşık 700 bin ton ürünü sözleşmeli üretim kapsamında alacaklarını belirterek, "Geçen yıl 400 milyon lira civarında olan sözleşmeli üretim hacmimizi 2020 yılında 1 milyar liraya yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Kredi'nin sözleşmeli üretim ve 2020 yılı tarımsal ürün alım hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Tarımda zaman zaman üreticilerin yüksek gelir beklentisiyle aynı ürüne yönelmelerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığına işaret eden Poyraz, talep fazlası ürünlerin çoğu zaman hasadının bile yapılmadığını söyledi.

Poyraz, bazı fırsatçıların fiyat yükseltme beklentisiyle üreticilerin ürünlerini alarak depoladıklarını ve bundan dolayı piyasada dönem dönem belli ürünlerde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bazı dönemlerde de para etmez düşüncesiyle bazı ürünlerde ekim yapılmaması nedeniyle fiyatlarda aşırı yükselme, hatta ithalat mecburiyeti yaşanmakta. Bundan dolayıdır ki sözleşmeli üretim modeli elzem bir duruma gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl sözleşmeli üretim modeline ağırlık vereceklerini dile getiren Poyraz, şöyle konuştu:

"Çiftçi bir yıl önceki hasada bakıyor, fiyata bakıyor, geçen sene patates fiyatları çok fazlaydı, bu sene de fazla olur diyor ve patates ekiyor. Üretim sürecinin planlanması gerek. Bu yıl yaklaşık 700 bin tonluk ürünü sözleşmeli üretim kapsamında alacağız. Geçen yıl 400 milyon lira civarında olan sözleşmeli üretim hacmimizi 2020 yılında 1 milyar liraya yükseltmeyi hedefliyoruz."

"Çiftçi üreteceği ürünün planlamasını tohumdan itibaren yapacak"

Poyraz, Tarım Kredi'nin çiftçilerden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi en az 300 çeşit tarımsal ürünü değer fiyattan alarak piyasaya arz ettiğini söyledi.

Planlı üretim sürecine ilişkin bilgi veren Poyraz, şunları kaydetti:

"Öncelikle güven için kamusal destek şart. Bu konuda da Bakanlıklarımızın daha önceden verdiği desteklerin sonraki dönemde de devam edeceğine inanıyorum. Çiftçi organizasyonları ve süreçlerin diğer aktörleri hem üretim hem de üretimden sonraki süreçte aktif rol oynamalı, çok yüksek fiyatlar ve kötü iklim koşulları için tedbirler alınmalıdır. Hepsinden önemlisi üretici ve üretici muhatabı arasında sözleşme kurulması ve teminat niteliği kazandırılması gerekmektedir. Yani üretici, üreteceği ürünün planlamasını tohumdan itibaren yapacak, ürünü alacak olan muhatap ile sürecin en başından itibaren sözleşme yapacaktır. Bu sayede hem üretici dalgalanan fiyatlardan asgari seviyede etkilenecek, hem de pazar fiyatlarındaki artışların önüne geçilecektir"

Geçen yıl 760 bin ton ürünün 1 milyar 250 milyon lira bedelle üreticilerden alındığına dikkati çeken Poyraz, 2020 yılı ürün alım hedeflerinin 2,5 milyar lira, orta vadede ise 5 milyar lira olduğunu söyledi. Poyraz, bu yıl içinde 3 milyon dekarlık tarım arazisinde üretimi planlanan toplam 1 milyon 600 bin ton ürünü üretici ortaklardan alarak pazarla buluşturacaklarını bildirdi.

Piyasada gıda fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan ayçiçek, bakliyat, çeltik, dane mısır, makarnalık buğday, ekmeklik buğday, salçalık domates gibi ürünler üzerinden de çalışmalar başlattıklarına dikkati çeken Poyraz, bu çalışmayla hem üreticilerin hem de vatandaşların ekonomik fayda sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.