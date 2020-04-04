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Erdoğan'dan Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.
 04 Nisan 2020 20:30
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Erdoğan'dan Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Tuğrul Türkeş ile telefonla yaptığı görüşmelerde, merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı
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