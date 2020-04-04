Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
|04 Nisan 2020 20:47
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