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Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
 04 Nisan 2020 20:47
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Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Anadolu Ajansı
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