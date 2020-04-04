Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemedi
|04 Nisan 2020 21:07
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TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında, 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yaşananları değerlendiren Hakan Hatipoğlu, canlı yayında dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.
Hakan Hatipoğlu, gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör ile sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını söyledi.
Hatipoğlu konuyla ilgili, "Survivor'da susarsan binersin uçağa, gelirsin İstanbul'a. Şimdi onu da yapamayacaklar, orada kalmak zorundalar."
"Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun Ağabey var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun Ağabey (Ilıcalı) şu an istese elenenler ile devam edenleri yarıştırabilir. Bilmeyenler için söyleyeyim, Dominik de hava sahasını kapandığı için şu an oradan bir yarışmacının buraya gelmesi mümkün değil" dedi.
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