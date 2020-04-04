1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza

Hatay'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan dernek lokalindeki 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL ceza kesildi.
 04 Nisan 2020 21:41
Yazdır
Tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza

Hatay'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan dernek lokalindeki 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL ceza kesildi.

İskenderun ilçesinde gece saatlerinde ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir dernek lokalinin açık olduğunu ve içeride çok sayıda kişi olduğu belirledi.

İskenderun Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro görevlisi ile Belediye Zabıta görevlileri gerekli işlemler için bölgeye çağrılırken, lokaldeki 22 kişi ve işletme sahibi dahil toplam 23 kişiye, kişi başı 3 bin 150, toplamda 72 bin 450 TL ceza kesildi, adli ve idari işlem yapıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi
04 Nisan 2020 22:11		 İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor
04 Nisan 2020 21:02
İstanbul'da tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere cezası
04 Nisan 2020 20:52		 İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı konferans yöntemiyle yapıldı
04 Nisan 2020 20:41
Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteriler yasaklandı
04 Nisan 2020 20:36		 Kısıtlamalara rağmen 3 tır solunum cihazı Türkiye'ye ulaştı
04 Nisan 2020 20:17
İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' ödeme yapıldı
04 Nisan 2020 19:40		 İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni koronavirüs talimatları
04 Nisan 2020 19:33
İstanbul'da tedbirlere uymayan 205 kişiye para cezası
04 Nisan 2020 19:21		 İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri
04 Nisan 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti22:30 - İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi22:23 - İspanya'dan 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür22:17 - Bakan Koca'dan kısıtlamalara uyan gençlere teşekkür22:11 - KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi22:06 - Google, konum verilerini açıklayacak22:01 - Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 156'ya ulaştı21:56 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı21:51 - Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları arttı21:46 - Kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
21:41 - Tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza21:36 - Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor21:31 - Koronavirüse karşı 'jel kolonya'21:26 - Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı21:20 - Kendini böyle savundu: Dırdır nedeniyle çıktım müdürüm21:14 - Logitech web kamerası 99 TL yerine 79 TL. Üstelik aynı gün kargo21:07 - Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemedi21:02 - İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni koronavirüs talimatları
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıyas faturası 2
ilkokul numaramız 1
puhahahaha 1
Murat Muratoğlu 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
parliament sinema klübü 3
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
kendine çay demlemek 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
sayaç okumama kararı 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam