İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 170 bini geçti, 63 bin kişi hayatını kaybetti, 242 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti
|04 Nisan 2020 21:56
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|23.934
|501
|786
|İtalya
|124.632
|15.362
|20.996
|İspanya
|124.736
|11.744
|34.219
|ABD
|300.164
|8.142
|14.464
|Fransa
|89.953
|7.560
|15.438
|Birleşik Krallık
|41.903
|4.313
|135
|İran
|55.743
|3.452
|19.736
|Çin
|81.639
|3.326
|76.755
|Hollanda
|16.627
|1.651
|250
|Almanya
|92.150
|1.330
|26.400
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