Bakan Koca'dan kısıtlamalara uyan gençlere teşekkür
|04 Nisan 2020 22:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."
Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
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