1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan kısıtlamalara uyan gençlere teşekkür

 04 Nisan 2020 22:17
Yazdır
Bakan Koca'dan kısıtlamalara uyan gençlere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuk ve gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak hareketli günlerimize erken döneriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İspanya'dan 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür
04 Nisan 2020 22:23		 Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 156'ya ulaştı
04 Nisan 2020 22:01
İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
04 Nisan 2020 21:56		 Adalet Bakanı Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı
04 Nisan 2020 20:57
Erdoğan'dan Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu
04 Nisan 2020 20:30		 İşte koronavirüsü anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar!
04 Nisan 2020 17:43
Bakan Selçuk'tan gençlere 'hayat eve sığar' çağrısı
04 Nisan 2020 16:56		 Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
04 Nisan 2020 15:50
Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi
04 Nisan 2020 14:32		 Kültür ve Turizm Bakanı: Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi
04 Nisan 2020 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:36 - Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti22:30 - İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi22:23 - İspanya'dan 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür22:17 - Bakan Koca'dan kısıtlamalara uyan gençlere teşekkür22:11 - KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi22:06 - Google, konum verilerini açıklayacak22:01 - Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 156'ya ulaştı21:56 - İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı21:51 - Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları arttı21:46 - Kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
21:41 - Tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza21:36 - Koronavirüs nedeniyle levrek, çupra, somon yok satıyor21:31 - Koronavirüse karşı 'jel kolonya'21:26 - Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı21:20 - Kendini böyle savundu: Dırdır nedeniyle çıktım müdürüm21:14 - Logitech web kamerası 99 TL yerine 79 TL. Üstelik aynı gün kargo21:07 - Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemedi21:02 - İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni koronavirüs talimatları
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
japon balığı 1
Murat Muratoğlu 1
parliament sinema klübü 3
sayaç okumama kararı 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 6
kendine çay demlemek 1
karantinadan kaçmak 2
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 6
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam