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İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi"
 04 Nisan 2020 22:30
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İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mart ayında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 5'i ölü, 56'sı yaralı ve 28'i teslim olmak üzere 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabında yer alan bilgilere göre, Bakanlık koordinesinde Mart ayında yürütülen İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 10'u büyük, 40'ı orta çapı olmak üzere toplam 922 şehir operasyonu, 7 bin 119 kırsal operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5'i ölü, 56'sı yaralı ve 28'i teslim olan olmak üzere 89 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 52'sinin PKK/KCK, 30'unun DEAŞ/HTŞ ve 7'sinin de sol terör örgütlerinin mensubu olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, 103 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 69 silah, 25 el yapımı patlayıcı, 37 el bombası olmak üzere 20 ton 191 kilogram patlayıcı madde, 5 bin 941 muhtelif mühimmat ele geçirildi. Teröristlere yardım, yataklık yapan ve örgütlerle irtibatlı olan bin 697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 297 kişi ise tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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