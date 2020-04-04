Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
|04 Nisan 2020 22:53
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Ankara'da da çağrılara uyulması sonucu normalde akşam saatlerinde de yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı boş kaldı.
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