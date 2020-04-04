İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
|04 Nisan 2020 23:23
|Yazdır
Eskişehir'de İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D.'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D., görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı.
Yapılan test sonucu pozitif çıkınca T. D., hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra T. D.'nin bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
05 Nisan 2020 00:21
|Görme engelli öğrencilere 'evden eğitim' hizmeti
04 Nisan 2020 23:46
|Hamdu Sena kampanyaya 3 buzağı bağışladı
04 Nisan 2020 23:41
|Emeti nineden jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür
04 Nisan 2020 23:30
|Kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
04 Nisan 2020 21:46
|Kendini böyle savundu: Dırdır nedeniyle çıktım müdürüm
04 Nisan 2020 21:20
|KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 18:00
|Uzmanından yaşlılara 'düzenli uyku' tavsiyesi
04 Nisan 2020 17:37
|Eski hükümlü devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
04 Nisan 2020 17:32
|Maske ve dezenfektan sipariş etti, bitki çayı geldi
04 Nisan 2020 17:22