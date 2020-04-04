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İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
 04 Nisan 2020 23:23
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İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı

Eskişehir'de İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D.'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürü Dr. T. D., görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Yapılan test sonucu pozitif çıkınca T. D., hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra T. D.'nin bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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