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Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."
 04 Nisan 2020 23:36
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Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı

Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği görülüyor.
Anadolu Ajansı
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