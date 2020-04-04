Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı
Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."
|04 Nisan 2020 23:36
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Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği görülüyor.
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