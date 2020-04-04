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Görme engelli öğrencilere 'evden eğitim' hizmeti

Genel merkezi Antalya'da bulunan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğindeki öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerini internet üzerinden evden alıyor.
 04 Nisan 2020 23:46
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Görme engelli öğrencilere 'evden eğitim' hizmeti

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında derslerini eve taşıyan Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği öğrencileri, vatandaşlara da "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Genel merkezi Antalya'da bulunan ve doğuştan ya da sonradan görme yetisini kaybeden "beyaz bastonlulara", 30 yılı aşkın süredir birilerine bağımlı olmadan yaşamayı öğreten dernek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki eğitimlerini eve taşıdı.

Uzman öğretmenler eşliğinde günlük yaşam, bağımsız hareket ve öz bakım eğitimleri alarak hayata hazırlanan yaşları 7 ile 50 arasında değişen öğrenciler, eğitimlerini online üzerinden evden gerçekleştiriyor.

Parmak uçlarıyla kabartma tekniğiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler, merkezdeki atölyelerde öğrendikleri takı, süs eşyaları, resim yapma gibi aktiviteleri kendi imkanlarınca yapmaya çalışıyor.

Görme engelliler uzaktan eğitimden mahrum edilmiyor

Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hatice Yeşilkaya, AA muhabirine, görme engelli öğrencilerin, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimden mahrum edilmediğini söyledi.

Evlerindeki öğrencileri tek tek arayarak sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurduğuna değinen Yeşilkaya, onlara hem ilgili ders hakkında eğitim hem de moral verdiğini dile getirdi.

Başta üniversite sınavına hazırlık olmak üzere her kademeden öğrenciye evde yapması gerekenlerin öğretmenler tarafından anlatıldığını vurgulayan Yeşilkaya, "Evde kaldığımız her zamanı fırsata çevirmek eğitimci olarak görevimiz. Kalbimiz öğrencilerimizle. Onlara her platformdan ulaşmaya çalışıyoruz. Farklı uygulamalar üzerinden her öğretmenimiz sorumlu olduğu öğrencilere ulaşarak evden eğitim vermeyi sürdürüyor. Engelsiz bir eğitim için biz buradayız, görevimizin başındayız." diye konuştu.

Derslerin dışında öğrencilerle sohbet ettiklerini, el becerilerinin gelişmesi amacıyla merkezde öğrendikleri işleri evlerinde yapmaları için de destekte bulunduklarını belirten Yeşilkaya, uygulamanın evde kalma süreci devam ettiği müddetçe süreceğini kaydetti.

Öğrencilerden "Evde kal Türkiye" çağrısı

Görme engelli 9 yaşındaki Enes Yakıştır, sosyal medya hesabından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu. Parmak uçlarıyla kabartma yazı okuyan Yakıştır, "Hayat eve sığar, geleceğimiz için evde kal Türkiye." dedi.

Doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Mert Yakıştır da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'nin bu süreci evde geçirmesi yönünde çağrıda bulundu.
Anadolu Ajansı
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