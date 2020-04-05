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5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları

5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
 05 Nisan 2020 00:06
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5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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