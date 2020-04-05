1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kamu görevlilerinin durumu ne olacak?
 05 Nisan 2020 00:07
Yazdır
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?

Soru: 20 yaşından küçük memur arkadaşlarımız işe gelmeyecek mi? Kamu kapsam dışında mı?

Cevap: Koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ettikçe salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin dozu da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Alınan önlemler her ne kadar gündelik hayatımızı çekilmez kılmaya başlıyor olsa da arka planında Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerine dayalı olması bu konuda genel bir uzlaşı ve toplumsal kabulü de sağladı.

3 Nisan 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınması gerekli önlemler Cumhurbaşkanımıza iletilmiş, Cumhurbaşkanımızca gerekli açıklamalar yapılmış, uygulamanın genel esasları da hızlı bir şekilde İçişleri Bakanlığınca aynı tarihli bir yazı ile duyurulmuştur.

Söz konusu yazıda; "Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği" belirtilerek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından alınması gerekli ek tedbirler belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı yazısı ile alınan tedbirler kapsamında tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00'den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.

Yazının 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasına ilişkin ilk bölümünde sağlık ve güvenlik başta olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilecekleri belirtilmiş olmakla birlikte, bu istisna giriş çıkışa kapatılan illerle ilgili olup, sokağa çıkma yasağına ilişkin olmadığından 20 yaş altı kamu görevlilerini kapsamamaktadır. İçişleri Bakanı bir açıklamasında 20 yaş altı çalışanların bu süreçte idari izinli sayılacaklarını belirtmiştir. Ancak, bu durumdaki kamu personelinin idari izinli sayılmasının konunun bütünlüğü bakımından İçişleri Bakanlığınca yeni bir yazıyla düzenlenmesi daha yerinde olacaktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri düzenleyen 125. maddesinde göreve geç gelmek veya hiç gelmemek gün sayısına göre uyarma cezasından Devlet memurluğundan çıkarma cezasına kadar yaptırıma bağlanmış olmakla birlikte, eylemin temel özelliği özürsüz olarak göreve gelmeme halidir. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle göreve gidememe hali özür oluşturduğundan bir disiplin süreci işletilemeyecektir.

Yasağa uymamanın yaptırımı ne olacak?

İçişleri Bakanı imzalı yazının son paragrafında, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istenilmektedir.

1593 sayılı Kanunun 282. maddesinde öngörülen idari para cezasının güncel rakamlara göre alt sınırı 789 TL, üst sınırı ise 3180 TL dir. İl hıfzıssıhha kurullarının önlemlere uymayanlar için 3150 TL idari para cezası uygulanması konusunda almış oldukları kararlar mevcuttur. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişiler hakkında adli makamlarca işlem yapılabilecektir.

Sonuç olarak, İçişleri Bakanı imzalı yazıda 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı konusunda herhangi bir istisnaya yer verilmediğinden bu durumdaki kamu personelinin de sokağa çıkamayacaklarını, mesaiye gidemeyeceklerini, yasağa uymamaları halinde ise idari para cezası veya adli işleme maruz kalabileceklerini ancak göreve gelmemekten dolayı disiplin işlemine maruz kalmayacaklarını değerlendiriyoruz. Dolaysıyla sorun oluşmaması açısından İçişleri Bakanlığının yeni bir yazı yayınlaması uygun olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?
04 Nisan 2020 15:23		 İşte Korona tedbirlerini içeren Genelge
03 Nisan 2020 22:07
İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
31 Mart 2020 00:03		 Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı
30 Mart 2020 20:27
Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
30 Mart 2020 00:02		 MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
27 Mart 2020 18:25
CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak
27 Mart 2020 13:30		 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan esnek çalışma yazısı
25 Mart 2020 17:31
İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
24 Mart 2020 17:44		 Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
23 Mart 2020 15:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:07 - 20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?00:06 - 5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları23:46 - Görme engelli öğrencilere 'evden eğitim' hizmeti23:41 - Hamdu Sena kampanyaya 3 buzağı bağışladı23:36 - Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı23:30 - Emeti nineden jandarma ekiplerine 'kahveli' teşekkür23:23 - İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin suçlanmasını reddediyorum23:23 - İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı23:17 - Araç denize uçtu, kadın sürücüyü eski dalgıç kurtardı
23:11 - Bursa'daki tarihi çarşı bir hafta daha kapalı23:06 - Gece yarısı basıldılar! Kumar oynarken yakalandılar23:00 - Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilecek?22:53 - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor22:47 - İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı22:41 - Çavuşoğlu'ndan 'solunum cihazı' iddialarına açıklama22:36 - Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti22:30 - İçişleri Bakanlığı: Mart ayında 89 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 9
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
japon balığı 1
uşak valisinin şehir turu 2
sayaç okumama kararı 1
grup yorum 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
lgbt 2
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
Murat Muratoğlu 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam