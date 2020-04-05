MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2018 yılında yapılan MEB şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında soruların iptaline yönelik açılan dava nihai kararı verdi.
|05 Nisan 2020 00:38
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Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yaptığı şube müdürlüğü görevde yükselme yazılı sınavında soruların bazı soruların iptaline yönelik açılan davada, Şanlıurfa İdare Mahkemesi 3 sorunun iptaline karar vermişti. MEB bu kararın gereğin yerine getirmişti.
Ancak daha sonra Ankara'da ikinci bir soru iptali daha açılmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu davada, idare mahkemesinin verdiği 2 sorunun iptali yönündeki kararı onamıştır.
İŞTE MAHKEME KARARI
MEB'in bir başvuru üzerine TBMM'ye verdiği Aralık 2019 tarihli cevabi yazıda süreç ayrıntılı olarak özetlenmiştir.
İŞTE O YAZI
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