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MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2018 yılında yapılan MEB şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında soruların iptaline yönelik açılan dava nihai kararı verdi.
 05 Nisan 2020 00:38
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MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı

Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında yaptığı şube müdürlüğü görevde yükselme yazılı sınavında soruların bazı soruların iptaline yönelik açılan davada, Şanlıurfa İdare Mahkemesi 3 sorunun iptaline karar vermişti. MEB bu kararın gereğin yerine getirmişti.

Ancak daha sonra Ankara'da ikinci bir soru iptali daha açılmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu davada, idare mahkemesinin verdiği 2 sorunun iptali yönündeki kararı onamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARI

MEB'in bir başvuru üzerine TBMM'ye verdiği Aralık 2019 tarihli cevabi yazıda süreç ayrıntılı olarak özetlenmiştir.

İŞTE O YAZI
Memurlar.Net
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