Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 bin 153 kişilik alıma, kamuda çalışanların başvuramayacağını söyledi
|05 Nisan 2020 01:19
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CnnTürk'te katıldığı programda, 2 bin 153 kişilik alıma, kamuda çalışanların başvuramayacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli, genç işsizlerin şansını artırmak adına belirlenen kadrolara, kamuda çalışanların başvurusunu kabul etmeyeceğiz, yeni eleman alacağız, amiyane tabirle sıfır eleman alacağız, dedi.
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