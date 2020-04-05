Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU'nun Seçilmesi Hakkında Karar, 5 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
|05 Nisan 2020 01:37
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Resmi Gazete- 5 Nisan 2020 PAZAR - Sayı : 31090
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/114
Yargıtay cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu seçilmiştir.
4 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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