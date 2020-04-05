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Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU'nun Seçilmesi Hakkında Karar, 5 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
 05 Nisan 2020 01:37
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Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu

Resmi Gazete- 5 Nisan 2020 PAZAR - Sayı : 31090

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/114
Yargıtay cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Üyesi Rıdvan Gündoğdu seçilmiştir.

4 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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