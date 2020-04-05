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60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var

Sağlık personeli gibi infaz koruma memurları da 15 günlük görev sonrasında 15 gün karantinada tutulmaktadır. İnfaz koruma memurlarının çocukları çektikleri videoyla Türkiye'ye seslendi
 05 Nisan 2020 01:56
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60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var

Bilindiği üzere, hastanelerde görev yapan sağlık personeli, virüs kapma ihtimalleri yüksek olduğu için görev sonrasında evine gitmemekte, kamu kurumlarının kendilerine sunduğu tesislerde kalmaktadır.

Benzer bir uygulama, alınan karar uyarınca, infaz koruma memurları için uygulanmaktadır.

60 bin infaz koruma memuru, 15 gün cezaevinde nöbet tutmakta, 15 gün de evinden ayrı bir ortamda karantina da kalmaktadır.

Ereğli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan İnfaz koruma memurlarının çocukları, balarına kavuşabilmek için, çektikleri bir videoyla "Evde kal" mesajı verdi.

İşte o video

Memurlar.Net
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