Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP-C mensubu Helin Bölek'in ölümünü kutsallaştırdığı an CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz.Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz" dedi
|05 Nisan 2020 02:13
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Geçtiğimiz günlerde ölüm orucu nedeniyle Grup Yorum sanatçısı ve DHKP-C mensubu Helin Bölek hayatını kaybetmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkenvekiline verdiği cevapta "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz."Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz." dedi.
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