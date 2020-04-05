1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlanarak, il genelinde tek-çift plaka sistemine geçildi
 05 Nisan 2020 06:11
Yazdır
Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlanarak, il genelinde tek-çift plaka sistemine geçildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, salgının yayılmasını engellemek amacıyla bazı yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Yapılan toplantıda, fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen koronavirüs salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının, hayati derecede önem gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Bolu'da, 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için, köyler arası, ilçeler arası, il-ilçe-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına ve her vatandaşın yerleşim yerlerinde kalmasına karar verildiği bildirildi.

İstisnai durum olarak, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ilçeler arasındaki giriş-çıkışlarının, bu durumu ispatlayan belgelerini ibraz etmek şartı ile yapılabileceği, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların ise buna dair belge veya kimlikle geliş-gidiş yapabileceği ifade edildi.

Açıklamada, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak için geçerli olan 15 gün süreyle tüm giriş çıkışların geçici olarak durdurulması kararı kapsamında, Bolu'dan bu illere işleri dolayısı ile gitmek zorunda olan kişilerin seyahatleri süresince, maske takmasına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına, giriş amacını gösteren belgeler ile en geç 72 saat içinde Bolu'ya dönmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, topluluk oluşturması muhtemel alanlardan bulaşın daha hızlı olabileceği öngörülen, il merkezinde, ilçe ve beldelerde haftanın belirli günlerinde kurulan açık ve kapalı pazar yerlerinin, o gün için hal manavları da dahil olmak üzere, 15 gün süreyle kapatılmasına, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilde Bolu Belediyesi ve ilçelerde kaymakamlık ve belediyelerce gerekli tedariğin karşılanması için önlemlerin alınmasına karar verildiği belirtildi.

Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında, Bolu'nun en işlek caddelerinden İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi yayaların daha fazla bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle caddelerin başlangıç ve sonlarında personel bulundurularak yürüyüş-gezinti gibi amaçlı giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulmasına, sadece zorunlu işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, caddelerin iki ucunda ateş ölçer cihazların bulundurulmasına ve kullanılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için zorunlu görevleri için dışarı çıkmak zorunda olan kamu çalışanlarının hususi araçları ile kamu araçları istisna olmak üzere, 15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların 5 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların trafiğe çıkış izni verilmesine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, açıklamada, tarım/hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar dışındaki kişilerin 15 gün süreyle Bolu'da bulunan yaylalara gidiş gelişlerin ve yine yaylalarda ikametin durdurulmasına da karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
05 Nisan 2020 06:23		 Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
04 Nisan 2020 21:26
Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi
04 Nisan 2020 19:11		 Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
04 Nisan 2020 18:51
İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü
04 Nisan 2020 18:09		 Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
İşte bugün karantinaya alınan köy ve mahalleler
04 Nisan 2020 17:04		 Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar
04 Nisan 2020 16:40
Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü
04 Nisan 2020 16:29		 Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi
03 Nisan 2020 22:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:21 - Koronavirüse cepten takip07:10 - SEGBİS dönemi başlıyor07:01 - Kriz zamanlarında geçmişten günümüze bürokrasi hikayeleri06:51 - Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo06:41 - Avustralya'da koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybetti06:32 - YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak06:23 - Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı06:11 - Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi02:13 - Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı01:56 - 60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
01:37 - Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu01:19 - Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak00:38 - MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı00:21 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:07 - 20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?00:06 - 5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları23:46 - Görme engelli öğrencilere 'evden eğitim' hizmeti23:41 - Hamdu Sena kampanyaya 3 buzağı bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
5 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puhahahaha 1
uşak valisinin şehir turu 2
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
mem.net sözlük cafe 9
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
lgbt 2
şu an çalan şarkı 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
japon balığı 1
parliament sinema klübü 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam