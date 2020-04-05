Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
|05 Nisan 2020 06:23
|Yazdır
Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."
Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
05 Nisan 2020 06:11
|Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
04 Nisan 2020 21:26
|Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi
04 Nisan 2020 19:11
|Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
04 Nisan 2020 18:51
|İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü
04 Nisan 2020 18:09
|Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27
|İşte bugün karantinaya alınan köy ve mahalleler
04 Nisan 2020 17:04
|Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar
04 Nisan 2020 16:40
|Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü
04 Nisan 2020 16:29
|Yasak kapsamındaki 2 bin 809 kişi Antalya'ya giremedi
03 Nisan 2020 22:34