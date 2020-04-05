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YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) yazılım, iş analist, mobil yazılım, tasarım, ağ ve sistem uzmanı branşlarında 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
 05 Nisan 2020 06:32
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YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) yazılım, iş analist, mobil yazılım, tasarım, ağ ve sistem uzmanı branşlarında 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre, geçerli başvuru yapan adaylar, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanacak.

Alınacak personel sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Yazılım, iş analist, mobil yazılım, tasarım, ağ ve sistem uzmanı branşlarına yapılacak toplam 9 bilişim uzmanı alımına ilişkin adaylarda aranan genel şartlardan bazıları şöyle:

"- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

- Bu bölümler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda, aktif dizin kurulumu ve yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak."

Başvurular, "www.yok.gov.tr" internet sitesinden temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile diğer belgelerin Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içinde postayla gönderilmesiyle yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi "www.yok.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Anadolu Ajansı
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