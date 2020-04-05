Avustralya'da koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybetti
|05 Nisan 2020 06:41
|Yazdır
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 34'e yükseldi.
NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Kovid-19 nedeniyle Sydney'deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 61, 76, 80 ve 91 yaşlarındaki 4 erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece NWS eyaletindeki Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Avustralya genelindeki koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 34'a oldu.
Avustralya çapında yaklaşık 290 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 bin 666'ya çıkarken, 701 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
- Süpermarketlere sayıyla müşteri alınacak
Avustralya'daki en büyük iki süpermarket zinciri (Coles ve Woolworths), Kovid-19'a karşı yürürlükte olan sosyal mesafe kurallarının ihlalini önlemek amacıyla müşterilerini mağazalarının kapasitelerini göz önünde bulundurarak içeri alacağını duyurdu.
Gelecek hafta başlayacak kurallar gereğince müşteriler süpermarketin büyüklüğüne göre sayıyla içeri alınacak, kapasitenin dolması halinde müşteriler market dışında sıraya girip beklemek zorunda kalacak.
Avustralya'da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte bulunuyor.
Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.
Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüse cepten takip
05 Nisan 2020 07:21
|Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo
05 Nisan 2020 06:51
|Google, konum verilerini açıklayacak
04 Nisan 2020 22:06
|Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları arttı
04 Nisan 2020 21:51
|Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
04 Nisan 2020 20:47
|Rusya'da koronavirüse yakalananlardan 235'i çocuk
04 Nisan 2020 19:26
|İtalya'da son 24 saatte 681 hasta hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 19:06
|Karantina yasağını delen Sağlık Bakanı özür diledi
04 Nisan 2020 19:00
|Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
04 Nisan 2020 18:31
|Almanya'da korona nedeniyle ölü sayısı bin 158'e çıktı
04 Nisan 2020 18:04