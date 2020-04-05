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Avustralya'da koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 34'e yükseldi.
 05 Nisan 2020 06:41
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Avustralya'da koronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 34'e yükseldi.

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Kovid-19 nedeniyle Sydney'deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 61, 76, 80 ve 91 yaşlarındaki 4 erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece NWS eyaletindeki Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Avustralya genelindeki koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 34'a oldu.

Avustralya çapında yaklaşık 290 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 bin 666'ya çıkarken, 701 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Süpermarketlere sayıyla müşteri alınacak

Avustralya'daki en büyük iki süpermarket zinciri (Coles ve Woolworths), Kovid-19'a karşı yürürlükte olan sosyal mesafe kurallarının ihlalini önlemek amacıyla müşterilerini mağazalarının kapasitelerini göz önünde bulundurarak içeri alacağını duyurdu.

Gelecek hafta başlayacak kurallar gereğince müşteriler süpermarketin büyüklüğüne göre sayıyla içeri alınacak, kapasitenin dolması halinde müşteriler market dışında sıraya girip beklemek zorunda kalacak.

Avustralya'da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.
Anadolu Ajansı
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