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SEGBİS dönemi başlıyor

FETÖ ve darbe girişimi davalarının bir an önce tamamlanması ve kimsenin mağdur olmaması için yeni bir döneme geçiliyor
 05 Nisan 2020 07:10
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SEGBİS dönemi başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) koronavirüs tedbirleri sebebiyle verilen tavsiye kararının ardından, mahkemeler tarafından ertelenen bazı duruşmalar yeniden başlıyor. Koronavirüs, çok sayıda davayı da etkilemişti. Yargı alanında hak kayıplarını önlemek maksadıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim, ibraz, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere tüm adli süreler 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. HSK, belirlenen tarih sonrası için gelişen şartlara göre durumu yeniden değerlendirilecek.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

FETÖ ve darbe girişimi davalarının bir an önce tamamlanması ve kimsenin mağdur olmaması için yeni bir döneme geçiliyor. Bu kapsamda, duruşmalar artık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılacak. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz salı günü, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasını SEGBİS ile yapmıştı. Darbe girişimi ve FETÖ davalarına bakan mahkemeler de önümüzdeki günlerde yeni bir duruşma tarihi belirleyecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssündeki eylemlerine yönelik davaya korona virüs nedeniyle ara vermişti. Mahkeme heyetinin, bu hafta içerisinde yeni bir gün belirleyerek duruşmayı SEGBİS'le yapması planlanıyor. Yine, tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ve ev hapsinde olan Ali Demir'in ilk duruşmasının da SEGBİS'le yapılacağı belirtiliyor.

ADLİ TATİL ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Öte yandan, koronavirüs sebebiyle, adli tatilin bu yıl erkene çekilebileceği de değerlendiriliyor. HSK'nın, koronavirüs nedeniyle artan tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, bu kararı alabileceği ifade ediliyor.

Ebru Karatosun
Türkiye
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