1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnfaz paketine sürpriz ekleme

Cezaevlerinde koronavirüs riskine karşı gündeme alınan infaz paketi dün jet hızıyla Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi
 05 Nisan 2020 07:40
Yazdır
İnfaz paketine sürpriz ekleme

Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması maksadıyla hazırlanan infaz paketinin bir an önce Meclis'ten çıkarılması için hızlandırılmış bir takvim işliyor. Bu amaçla Meclis Adalet Komisyonunun önceki gün 11.00'de başlayan görüşmeleri dün sabah 05.00'te tamamlandı.

18 saat aralıksız çalışan komisyon üyeleri, koronavirüse karşı da önlem aldı. Komisyon üyeleri çalışmalarını maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak sürdürdü. TBMM yönetimi, komisyon salonunun girişinde milletvekillerine ve diğer görevlilere koruyucu eldiven ve kolonya da dağıttı.

Salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan infaz paketine eklenen önergelerle, halen kapalı cezaevinde olan bazı hükümlülerinin hangi şartlarda virüs iznine gönderilecekleri belirlendi. Buna göre devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlardan 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlardan ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirenler ile bir yıl veya daha fazla süre kapalı cezaevinde kalanlar, önce açık cezaevine alınacak, ardından da koronavirüs izni kapsamında, evlerine gönderilecek.

SAYI ARTACAK

Cezaevlerinden infaz indiriminden yararlanarak tahliye edileceklerin yanı sıra, koronavirüs iznine gidecek hükümlülerin kapsamının genişletilmesi ile birlikte, cezaevinden çıkacakların sayısının 90 binin üzerine çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda 50 bin hükümlünün infaz indiriminden yararlanması, en az 50 bin hükümlünün ise virüs izni düzenlemesi kapsamında ev iznine gönderilmesi bekleniyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
04 Nisan 2020 05:41		 Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
03 Nisan 2020 15:32
'İnfial uyandıran suçlar kapsam dışında kalacak'
03 Nisan 2020 12:50		 TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
01 Nisan 2020 12:12
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı
19 Mart 2020 17:36		 TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti
11 Mart 2020 15:13
112'yi arayanın kişisel verileri ile konum bilgisi tespit edilecek
27 Şubat 2020 08:37		 Bir bakanlık, naklen müfettiş ve başmüfettiş alacak
26 Şubat 2020 23:17
İşte İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları
26 Şubat 2020 19:31		 Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi
24 Şubat 2020 19:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
34 milyona sokağa çıkma yasağı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
şu an çalan şarkı 2
kıyas faturası 2
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam