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Nikahtan sonra hastanede nöbete

İstanbul'da, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp asistanı olarak çalışan Dr. Müge Arslan (28) ile Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde göğüs cerrahisi asistanı olarak görev yapan Dr. Semih Erdoğan, iki yıl önce Tekirdağ 112 Komuta Hekimliği'nde görev yaparken tanıştı
 05 Nisan 2020 07:50
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Nikahtan sonra hastanede nöbete

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Dr. Arslan ve Dr. Erdoğan, bir süre önce evlenmeye karar verdi. Ağustos ayında düğün salonu tutan ve nikah günü alan çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs engeline takıldı. Düğünlerini iptal etmek zorunda kalan hekim çift, sadece iki şahidin eşlik edebildiği nikahla evlendi.

Davetli yoktu

Bir gün sonra ise kendilerini bekleyen görev yerlerine ve hastalarına geri döndüler. Hem kendi anne ve babasının hem de eşinin anne babasının 50'li yaşların üzerinde olmaları nedeniyle risk grubunda bulundukları için nikahlarına gelemediklerini belirten Dr. Müge Arslan şunları anlattı:

"Sadece iki şahidimiz, bir de salonun en ucundan bizi izlemeye çalışan eşimin ablası vardı. Zaten nikah günümüzden önceki gece eşim nöbetçiydi, sabaha kadar hastalarıyla uğraştı. Nöbetten geldi, üzerini giyindi ve nikaha gittik. Nikah için izin alalım diye bir çabamız olmadı. Çünkü herkes şu anda çok yoğun ve birbirine destek olmaya çalışıyor. Nikahın ertesi günü tekrar görevimizin başına döndük. Başka türlüsü içimize sinmezdi."

Koronavirüs teşhisi

Önceki gün kendini iyi hissetmeyen Dr. Müge Arslan'a yapılan test insonucunda Kovid-19 pozitif teşhisi konuldu. Dr. Müge Arslan, şu anda evinde karantina altında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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