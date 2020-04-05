1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karakola gidip imza vermek de kalkıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Fatih Güngör, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak infaz paketinde denetimli serbestlikten yararlananlar ile Kovid-19 izni ile serbest kalacak mahkümların "yüz ve ses tanıma" sistemiyle izleneceğini açıkladı. Göngör, artık karakola imzaya gitmeye gerek kalmayacağını kaydetti
 05 Nisan 2020 08:11
Yazdır
Karakola gidip imza vermek de kalkıyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Fatih Güngör, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak infaz paketinde denetimli serbestlikten yararlananlar ile Kovid-19 izni ile serbest kalacak mahkümların "yüz ve ses tanıma" sistemiyle izleneceğini açıkladı. Göngör, artık karakola imzaya gitmeye gerek kalmayacağını kaydetti.

2012 yılından beri

Güngör, konuya ilişkin şunları söyledi: "Elektronik izleme sistemini ülkemizde 2012 yılından beri uygulamaktayız. Bu elektronik izleme sistemi dünyada uygulanan bir sistem. Klasik elektronik izleme cihazlarıyla kişiye bir kelepçe takılmak suretiyle uygulanıyor. Biz bu getirmiş olduğumuz yeni sistemde yeni bir teknoloji geliştirdik. Şu anda pilot denemesini yapıyoruz. Bu kişilerin şahsi cep telefonlarına bir uygulama yüklemek suretiyle yapılmaktadır. Mevcut klasik elektronik izlemeye göre de daha az müdahaleci ve hükümlülerin ikisini kıyaslayınca daha çok tercih ettikleri bir uygulama."

Güngör, mahkümların cep telefonlarını evde bırakmaları halinde ne yapılacağı konusunda ise şöyle konuştu:
"Biyometrik imza dediğimiz bir proje bu. Biz buna BİOSİS adını veriyoruz. Sistem kişilere, kişinin de önceden bilmediği belli zaman aralıklarıyla otomatik biyometrik imza sinyalleri gönderiyor mesela; iki tane yazılım var şu anda elimizde, birisi yüz doğrulama isteği gönderiyor. Yüz doğrulama üzerinden çalışıyor. Sistem kişinin veya ilgili memurun bilmediği algoritmalarla yüz doğrulama isteği gönderiyor. Kişi yüzünü telefona tuttuğunda gerçekten o kişi olup olmadığını analiz ediyor. Ses doğrulama da yine başka bir yazılım üzerinden çalışıyor. Kişiye bir referans ses tanımlanıyor. Daha sonra gerçekten o sesin o kişiye ait olup olmadığını sistem 'check' ediyor, bu şekilde biyometrik imza dediğimiz bir yöntemle."

Karakola gitmeyecek

Güngör, bu yöntemin hayata geçmesiyle hükümlüler açısından kolaylıklar yaşanacağını belirtirken, "Örneğin, bugün, imza yükümlülüğü için karakola gitme zorunluluğu var bu yükümlülüklerde. Burada, karakola gitmeden bulunduğu yerden, evinden bulunduğu yeri ispatlayabilecek" dedi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
05 Nisan 2020 09:05		 34 milyona sokağa çıkma yasağı
05 Nisan 2020 08:01
SEGBİS dönemi başlıyor
05 Nisan 2020 07:10		 YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
05 Nisan 2020 06:32
Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı
04 Nisan 2020 23:36		 Bursa'daki tarihi çarşı bir hafta daha kapalı
04 Nisan 2020 23:11
Gece yarısı basıldılar! Kumar oynarken yakalandılar
04 Nisan 2020 23:06		 Seyahat İzin Belgesi'ni kimler alabilecek?
04 Nisan 2020 23:00
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
04 Nisan 2020 22:53		 KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi
04 Nisan 2020 22:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
34 milyona sokağa çıkma yasağı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 6
oy corona corona 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
grup yorum 4
mem.net sözlük cafe 9
puhahahaha 1
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
uşak valisinin şehir turu 2
Murat Muratoğlu 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam