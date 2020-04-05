Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
|05 Nisan 2020 08:30
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili umut edici bir gelişme yaşandı.
Saygın bilim ve teknik dergisi Science'at yayınlanan bir makalede, bilim insanlarının corona virüsünün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, "Covid-19'un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün" ifadesi kullanıldı.
Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, "Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti" ifadesi kullanıldı.
Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson'un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, "Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor" dedi.
Bilim ekibi, corona virüsünü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.
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