1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda

Bilim insanları dünya çapında 1.2 milyon insanda tespit edilen ve 64 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün zayıf noktasını bulduklarını duyurdu. Uzmanlar, Virüsün belirli bir bölgesinde çalışıyoruz ve bu bölgeyi hedefleyen aşı ve ilaçlar hastalığı yenmemizi sağlar dedi.
 05 Nisan 2020 08:30
Yazdır
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili umut edici bir gelişme yaşandı.

Saygın bilim ve teknik dergisi Science'at yayınlanan bir makalede, bilim insanlarının corona virüsünün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, "Covid-19'un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün" ifadesi kullanıldı.

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, "Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti" ifadesi kullanıldı.

Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson'un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, "Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor" dedi.

Bilim ekibi, corona virüsünü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü savaşçıları: Onlarca proje ise bitmek üzere
05 Nisan 2020 08:56		 Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 20:24
KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 18:00		 Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı
04 Nisan 2020 16:52
Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
04 Nisan 2020 15:59		 Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
04 Nisan 2020 09:30
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
04 Nisan 2020 09:13		 'Tanzim' maske satışı başlıyor
04 Nisan 2020 09:05
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
04 Nisan 2020 08:30		 Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli?
03 Nisan 2020 22:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
34 milyona sokağa çıkma yasağı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bamya 1
oy corona corona 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
sayaç okumama kararı 1
fenerbahce'nin gol müzikleri 2
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
karantinadan kaçmak 2
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam