1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı

Sakarya'da bir sağlık çalışanının yaşadığı apartmana asılan yazı tepki topladı. Yazılan notla kapı kolları ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen sağlık çalışanı, yazıyı asanlara yazı ile cevap verdi
 05 Nisan 2020 08:35
Yazdır
Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı

Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı:

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
05 Nisan 2020 09:20		 Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
05 Nisan 2020 06:11
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
04 Nisan 2020 21:26		 Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi
04 Nisan 2020 19:11
Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
04 Nisan 2020 18:51		 İstanbul'da sokağa çıkma oranı düştü
04 Nisan 2020 18:09
Ankara pazarlarında korona virüs tedbirleri etkili oldu
04 Nisan 2020 17:27		 İşte bugün karantinaya alınan köy ve mahalleler
04 Nisan 2020 17:04
Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar
04 Nisan 2020 16:40		 Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü
04 Nisan 2020 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
34 milyona sokağa çıkma yasağı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
60 bin infaz koruma memurlarının çocuklarından mesaj var
Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilli belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
la casa de papel 1
fenerbahce'nin gol müzikleri 2
kendine çay demlemek 3
grup yorum 4
hoş geldin covid-19 partisi 6
Koronavirüs Fırsatçıları 1
din 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
sayaç okumama kararı 1
kıyas faturası 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam