1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar

Adana'da, corona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve- sebzeyi seçerek aldı
 05 Nisan 2020 09:20
Yazdır
Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Adana'nın Beyazevler Semt Pazarı'nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.

Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.

Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beslediği sokak kedileri 'aç kalmasın' diye 112'yi aradı
05 Nisan 2020 11:20		 Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu
05 Nisan 2020 10:58
Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir
05 Nisan 2020 10:44		 Nostaljik tramvay 21.00'da geçici olarak durdurulacak
05 Nisan 2020 10:12
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
05 Nisan 2020 10:08		 Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı
05 Nisan 2020 08:35
Bolu'da il, ilçe ve köylere ulaşım kısıtlandı, tek-çift plaka sistemine geçildi
05 Nisan 2020 06:11		 Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
04 Nisan 2020 21:26
Antalya'da 'merdiven altı' tıraş görüntülendi
04 Nisan 2020 19:11		 Düzce ile Sakarya arasındaki yol kayalarla kapatıldı
04 Nisan 2020 18:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi11:20 - Beslediği sokak kedileri 'aç kalmasın' diye 112'yi aradı11:16 - Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam yok11:14 - Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış11:05 - Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı11:00 - Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti10:58 - Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu10:50 - Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri10:49 - Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi10:44 - Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir
10:41 - Adalet Bakanı Gül'den '5 Nisan Avukatlar Günü' mesajı10:37 - 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı10:31 - Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız10:18 - Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar10:12 - Nostaljik tramvay 21.00'da geçici olarak durdurulacak10:08 - Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'10:03 - İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı10:00 - KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
İnfaz paketine sürpriz ekleme
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parliament sinema klübü 1
japon balığı 1
sayaç okumama kararı 1
lgbt 2
ilkokul numaramız 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
hoş geldin covid-19 partisi 6
mem.net sözlük cafe 9
bamya 1
Koronavirüs Fırsatçıları 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam