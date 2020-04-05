Yasağa rağmen maske takmadılar, meyve- sebzeyi seçerek aldılar
|05 Nisan 2020 09:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Adana'nın Beyazevler Semt Pazarı'nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.
Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.
Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.
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