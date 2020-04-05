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Şirket aracında sigara içti, işinden oldu

Çalıştığı temizlik şirketine ait çöp taşıma aracında yasak olmasına rağmen direksiyon başında sigara içen işçi, kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan kamyon şoförüne kötü haber Yargıtay'dan geldi
 05 Nisan 2020 09:45
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Şirket aracında sigara içti, işinden oldu

Çalıştığı temizlik şirketine ait çöp taşıma aracında yasak olmasına rağmen direksiyon başında sigara içen işçi, kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan kamyon şoförüne kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Bir ilçe belediyesinin temizlik işlerini üstlenen taşeron firmada çöp toplama kamyonunun şoförü, şirketin yasaklamasına rağmen araç içerisinde sigara içti. Araç içi kamerasını da bezle kapatan şoför, bu eylemini birkaç defa tekrarlayınca şirket harekete geçti. İşçinin savunmasını alan taşeron şirket, yasağa rağmen sigara içmeyi sürdüren şoförü kovdu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan şoför, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve kanuni sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istedi. Davalı şirket avukatı ise, davacının iş akdinin 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesi uyarınca geçerli sebeple feshedildiğini öne sürdü. Davacının, çoğu kez şifahen uyarıldığını, davacının çöp toplama kamyonunu hızlı ve dikkatsiz kullandığını, sigara içtiğini söyledi. Mahkeme davayı reddetti. Davacı bu kez istinaf yoluna gitti.

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, mahkeme kararını ortadan kaldırarak kamyon şoförünü işe iade etti. Kararı temizlik şirketi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. İşçinin, şirketin yasaklamasına rağmen araç içerisinde sigara içtiğini, aracı hızlı ve dikkatsiz kullandığı vurgulandı. Kararda, "Belediyenin alt işvereni olan davalı şirkette çöp kamyonu şoförü olarak çalışan davacının, çöp kamyonunun arkasında teamüle uygun olarak tutunmuş işçiyi aracı sert kullanması sebebiyle düşürdüğü, davacıya bu olay sebebiyle ihtar cezası verildiği anlaşılmaktadır. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise davacı işçinin bu defa bu husustaki kurallara açıkça aykırı davranıp araç içi kamerasının üzerine bir bez sararak kapattığı, daha doğrusu açık olan araç içi kamerasının görüntü kaydetmesine engel olduğu, davacı işçinin bu eylemi sebebiyle savunmasının alınarak iş akdinin sona erdirildiği ortadadır. Davacı işçinin eyleminin iş akdinin feshi bakımından haklı değil geçerli sebep niteliğinde olduğu ve işe iade davasının bu gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesi'nce davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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